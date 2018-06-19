Пушков ответил «размечтавшемуся» Кравчуку

Глава комиссии Совфеда по информполитике Алексей Пушков резко прокомментировал заявление экс-президента Украины Леонида Кравчука о том, что Россия может «вернуть» Крым.

Пушков отметил в Twitter, что Украина еще в 1991 году должна была добровольно отказаться от Крыма, так как он попал в ее состав в силу «политического казуса», а сами крымчане «никогда не связывали своего будущего с Украиной».

«Кравчук размечтался», – подчеркнул Пушков.

Ранее Леонид Кравчук заявил, что Россия может добровольно вернуть Киеву Крым по экономическим причинам или из-за международного давления.