Американское издание назвало победителя ЧМ-2018

Американский журналист заявил, что на мундиале победит президент России Владимир Путин, и единственная аудитория, которая для него важна – его россияне.

«Полмиллиона футбольных болельщиков отправятся в Россию, чтобы посмотреть, как их сборные будут соревноваться на чемпионате мира по футболу в следующем месяце. Еще миллиарды людей по всему миру будут смотреть по телевизору. Но мы уже знаем одного человека, который выйдет победителем. Это Владимир Путин», – заявил редактор газеты Quartz Питер Рутланд.

Несмотря на общий антироссийский посыл материала, Рутланд не может не признать, что чемпионат мира по футболу – политическая победа Владимира Путина. Кроме того, он отметил высокий уровень безопасности.

«Опросы показывают, что у россиян даже больше шансов, чем у других людей, выразить гордость за спортивные достижения своей страны. В случае Кубка мира, где вряд ли будет много побед, чтобы отпраздновать для сборной России, главным источником национальной гордости будет просто проведение мероприятия», – сообщил редактор.

Вместе с тем он уточняет, что никто не ждет от сборной России хороших результатов на турнире.

«Официальный рейтинг ФИФА ставит Россию на 70-е место в мире. Это худший рейтинг команды и стремительное падение с 24-го места, которым она пользовалась еще в 2015 году», – заявил Рутланд.

Выигранный тендер на проведение ЧМ-2018 американец назвал личной победой Путина: «В 2010 году Москва выиграла тендер на проведение турнира 2018 года, который был очень успешным личным проектом Путина. Он даже ездил в Цюрих и произнес эмоциональную речь, поблагодарив ФИФА».

Рутланд, впрочем, сомневается, что Россия получит мощный политический импульс за рубежом от чемпионата мира по футболу.

«Хотя британская попытка организовать бойкот после предполагаемой российской ядовитой атаки на ссыльного шпиона (имеется ввиду отравление экс-сотрудника ГРУ полковника Сергея Скрипаля ядом «Новичок», прим ВЗГЛЯД) провалилась, несколько международных политиков будут присутствовать на церемониях открытия и закрытия», – написал редактор.

Отдельно Рутланд говорит о деньгах, потраченных на подготовку России к мундиалю, и, судя по всему, сумма его впечатляет:

«Российское правительство потратило более 13 млрд долларов на строительство новых стадионов и улучшение инфраструктуры в 11 городах, где будут проводиться игры – в четыре раза больше, чем Южная Африка потратила на проведение Кубка в 2010 году. Это происходит вслед за 40 млрд долларов, которые страна, как полагают, потратила на зимние Олимпийские игры 2014 года в Сочи», – отмечает он.

Как отмечала газеты ВЗГЛЯД, чемпионат мира по футболу – не только спортивный праздник, но еще и политическое мероприятие. Не только в смысле продвижения в мире образа настоящей России, но и как удобный повод для встреч на высшем уровне и переговоров. В ближайший месяц в нашу страну приедет множество политиков из самых разных стран мира.