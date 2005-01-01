Федорова раскритиковала швейцарского журналиста за слова о россиянках

Обладательница титулов «Мисс Россия» и «Мисс Вселенная» Оксана Федорова заявила, что слова швейцарского журналиста Рене Вебера о том, что в России не хватает красивых женщин, необъективны.

«Не знаю, что ему позволило сделать такой вывод. То, о чем он пишет, – это неправда. Наша славянская красота – была, есть и будет. Наши женщины одни из самых красивых. Сейчас, конечно, представления о красоте меняются. Но мне кажется, что ему просто не повезло. Красивых девушек много и в Москве, и в провинции. Просто надо погрузиться больше в активную внутреннюю жизнь, тогда это увидишь. А так мимолетом сложно составить какое-то объективное впечатление», – цитирует слова Оксаны Федоровой издание «Ридус».

Корреспондент издания Die Südostschweiz Рене Вебер прилетел на ЧМ-2018 и остановился в Тольятти. В своем материале «Где прекрасные Ольги с Волги?» он рассказал о нехватке красивых женщин в России.

«Все наслышаны о красоте русских женщин. Они считаются мерилом для всего мира. Женщинами мечты. Соответственно, у меня были ожидания каждый день видеть только красавиц. Но, как вы знаете, есть исключения, подтверждающие правило. Тольятти, должно быть, как раз и является таким исключением», – написал журналист.

По словам Вебера, в городе с населением в 700 тыс. человек он «заметил не так много красивых женщин».

«Возможно, я ещё не был в нужном месте. Может быть, из-за ожидания чемпионата мира просто ношусь туда-сюда с закрытыми глазами», – заявил швейцарец.