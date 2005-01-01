Стало известно о возможном возвращении Обамы в политику

Экс-президент США Барак Обама может вернуться в политику и вновь выступить за Демократическую партию на президентских выборах в 2020 году, сообщили американские СМИ.

Как пишет журнал Vanity Fair, демократы шокированы положением страны на международной арене и законами, которые подписал президент Дональд Трамп, передает РИА «Новости».

Устав от неограниченной власти республиканцев, демократы попросили помощи у Обамы.

По данным издания, экс-президент США в последние месяцы провел встречи с несколькими высокопоставленными представителями Демократической партии и обсуждал планы на участие в будущих выборах.

При этом демократы не видят другого лидера, поскольку достойных «просто больше нет».

Ожидается, что окончательное решение Обама озвучит перед началом президентской гонки, но его политическую активность уже сейчас заметили в конгрессе.



Напомним, 12 июня сообщалось, что экс-президент США Барак Обама провел конфиденциальные встречи с представителями американской Демократической партии, которые могут стать соперниками республиканца Дональда Трампа на следующих выборах.