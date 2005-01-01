Наблюдатели ОБСЕ неоднократно фиксировали многодневное соблюдение перемирия у Станицы Луганской, необходимое для начала отвода сторонами конфликта вооружений в этом районе, заявил первый замглавы специальной мониторинговой миссии (СММ) ОБСЕ на Украине Александр Хуг.

По его данным, было несколько семидневных периодов времени, на протяжении которых СММ не регистрировала нарушений режима прекращения огня у Станицы Луганской. При этом наблюдатели не увидели признаков разведения сил сторон на этом направлении.

«Пока не произойдет разведение сил и средств как в этом конкретном районе, так и в других местах, где стороны находятся близко друг от друга, нарушения будут продолжаться», – подчеркнул Хуг в интервью «Коммерсанту».

На прошлой неделе глава МИД России Сергей Лавров по итогам переговоров министров иностранных дел стран «нормандской четверки» заявил, что требование Киева для разведения сил в Станице Луганской – семь дней полной «тишины» – выполнялось уже более 20 раз, но украинская сторона не предприняла соответствующих шагов.

Перед встречей министров иностранных дел в «нормандском формате» по ситуации в Донбассе российский МИД заявил, что Киев не собирается выполнять Минские соглашения – на это указывает обострение в регионе.