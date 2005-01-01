Экс-премьер Украины рассказал об опасениях Порошенко лишиться власти

Петр Порошенко боится повторить участь Виктора Януковича и быть снятым с поста без легальных оснований, рассказал газете ВЗГЛЯД бывший премьер-министр Украины Николай Азаров, комментируя запрос Порошенко в Конституционный суд страны с просьбой выяснить, было ли законным лишение Януковича статуса президента.

«Все это очевидно и понятно», – подчеркнул экс-премьер Украины Николай Азаров. Он уверен, что «смысл действий президента Украины Петра Порошенко заключается в том, чтобы его самого вдруг не лишили звания президента так же незаконно, как это сделали в отношении Януковича».

Напомним, президент Украины Петр Порошенко накануне подал заявление в Конституционный суд страны с просьбой выяснить, было ли законным лишение Виктора Януковича статуса президента Украины.

Лидер фракции «Радикальная партия» Олег Ляшко предположил на своей странице в Facebook, что Порошенко примеряет на себя судьбу Януковича и даже готовится бежать из страны.

В том, что Порошенко хочет обезопасить себя от возможности отставки неконституционным способом, уверен киевский политолог Василий Стоякин.

«Поскольку отставка Януковича действительно проводилась неконституционно, то сейчас самое время провести соответствующее решение через Конституционный суд, который подтвердит это обстоятельство», – сказал Стоякин газете ВЗГЛЯД.

Госпереворот на Украине произошел 22 февраля 2014 года. Верховная рада отстранила от власти Януковича, который был вынужден покинуть страну, опасаясь за свою жизнь. Также парламент изменил конституцию и назначил новые президентские выборы, которые впоследствии выиграл олигарх, «шоколадный магнат» Петр Порошенко.