Порошенко потребовалась защита от госпереворота на Украине

Даже если Конституционный суд Украины признает отставку Виктора Януковича незаконной, это не будет означать его возвращения на пост президента, заявил газете ВЗГЛЯД украинский политолог Василий Стоякин. «Ну, пенсию ему, наверное, платить будут», – сыронизировал эксперт. Зачем же тогда Петр Порошенко направил запрос о законности отставки предшественника в суд?

«Самая очевидная мысль, которая первой приходит в голову, что Порошенко хочет обезопасить себя от возможности отставки неконституционным способом. Поскольку отставка Януковича действительно проводилась неконституционно, то сейчас самое время провести соответствующее решение через Конституционный суд, который подтвердит это обстоятельство», – подчеркнул директор киевского Центра политического маркетинга Василий Стоякин.

Напомним, президент Украины Петр Порошенко накануне подал заявление в Конституционный суд страны с просьбой выяснить, было ли законным лишение Виктора Януковича статуса президента Украины.

Лидер фракции «Радикальная партия» Олег Ляшко предположил на своей странице в Facebook, что Порошенко примеряет на себя судьбу Януковича и даже готовится бежать из страны. Стоякин отметил, что в какой-то степени Ляшко может быть прав, Порошенко действительно боится повторить судьбу Януковича.

По мнению Стоякина, если суд признает отставку Януковича неконституционной, то вряд ли это повлечет за собой какие-то последствия. «Какие там должны быть последствия. Ну, пенсию ему, наверное, платить будут. Мы же понимаем, что судебное решение – это судебное решение, но, по сути, фарш невозможно провернуть назад, поэтому это не будет означать возвращения Януковича на пост президента. Зато это действительно создаст некоторую безопасность для Порошенко, если он, допустим, победит на следующих президентских выборах», – подчеркнул Стоякин.

«С другой стороны, Конституционный суд может принять, наоборот, решение, что все было правильно и конституционно, хотя я не очень понимаю, как они будут это обосновывать», – отметил политолог. Он не исключил, что Порошенко может рассчитывать и на такой исход, хотя и не очень понятно зачем.

«Чтобы дать основания для нахождения на посту президента самого Порошенко? Так его и так все признали. С юридической точки зрения в смысле обоснования легитимности это было нужно в 2014–2015 годах. А сейчас это уже совершенно неактуально. Понятно, что Порошенко находится на своем посту незаконно по большому счету, но после президентских выборов этот вопрос перестанет быть актуальным вообще», – объяснил собеседник.