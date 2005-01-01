Порошенко потребовалась защита от госпереворота на Украине

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НОВОСТЬ ЧАСА:У здания Рады в Киеве произошли столкновения
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Новая российская крылатая ракета еще страшнее, чем кажется из США
СССР оставил Латвии смертельно опасное напоминание о себе
Что произошло с «загоревшимся» самолетом сборной Саудовской Аравии
Зачем киевским властям гей-парад
Сергей Худиев, публицист, богослов
Украинские социальные сети полны негодования по поводу жесткого разгона противников гей-парада, который состоялся в Киеве в это воскресенье. Парадокс ситуации в том, что побитые были горячими сторонниками Евромайдана. Подробности...
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Как избежать трагедий с неуправляемыми такси
Петр Шкуматов, общественный деятель
В итоге городское такси станет тем, чем и должно быть, а именно средним между каршерингом и владением автомобилем, а не конкурентом общественному транспорту. Подробности...
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Родина вас не бросит, сынки
Кот Скрипаля, Нэш Ван Дрейк, невинно убиенный кот бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля
Кажется, украинцы начинают что-то подозревать. Бабченко двадцать дней находится в подвалах СБУ. Муждабаев под полным контролем украинских спецслужб, а мы прекрасно знаем, что это значит. Коротко о проделанной работе. Подробности...
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Путин открыл Крымский мост
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Самые эксцентричные болельщики ЧМ-2018
Более двух миллионов болельщиков приехали в Россию, чтобы поддержать свои команды во время чемпионата мира по футболу. Гости из самых разных уголков планеты с помощью ярких и необычных образов создали в нашей стране атмосферу большого праздника. Газета ВЗГЛЯД выбрала самые интересные из нихПодробности...
Чемпионат мира в России начался с яркой церемонии открытия
Чемпионат мира в России начался. Первую игру предваряла красочная церемония открытия, в которой приняли участие мировые звезды футбола и поп-сцены. Хедлайнерами выступили британский исполнитель Робби Уильямс и российская оперная дива Аида ГарифуллинаПодробности...
Умер Станислав Говорухин
Режиссер, актер и депутат Госдумы Станислав Говорухин скончался на 83-м году жизни в подмосковном санатории «Барвиха». По предварительным данным, причиной смерти стала острая сердечная недостаточность. На фото – Станислав Говорухин в роли Крымова и Татьяна Друбич в роли Алики в фильме Сергея Соловьева «АССА»Подробности...
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