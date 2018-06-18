В Fitch Ratings усомнились в способности регионов содержать стадионы ЧМ-2018

Аналитики международного рейтингового агентства Fitch Ratings выразили мнение, что для небольших или финансово слабых регионов России расходы на содержание стадионов, построенных к ЧМ-2018 по футболу, станут существенной нагрузкой и это может сказаться на их кредитоспособности.

По мнению экспертов Fitch, некоторые российские регионы не имеют достаточных финансовых возможностей, чтобы содержать построенные к Чемпионату мира по футболу объекты, передает «Интерфакс».

«Примером такого региона является Республика Мордовия. Мордовия имеет значительный долг, низкий операционный баланс и, как и другие российские регионы, слабую институциональную среду. В последние годы Мордовия имела высокий дефицит, в среднем на уровне 18% в 2013-2017 годах и на пиковом уровне в 27% в 2017 году, ввиду значительных капитальных расходов, связанных с Чемпионатом мира», – говорится обзоре Fitch.

В материале отмечаются и другие «факторы риска». Так, по мнению авторов обзора, экономические показатели Мордовии ниже среднероссийского уровня ввиду слабого налогового потенциала и низких операционных балансов.

По их мнению, бюджетная гибкость региона также является невысокой, во многом из-за низкой автономности в установлении налоговых ставок.

Напомним, в начале июня британская The Independent составила рейтинг российских городов, принимающих Чемпионат мира по футболу.

Ранее немецкие СМИ выяснили, поможет ли ЧМ-2018 российской экономике.