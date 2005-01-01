Немецкие СМИ выяснили, поможет ли ЧМ-2018 российской экономике

Немецкие эксперты уверены, что проведение чемпионата мира не способно серьезно стимулировать рост российской экономики. Из-за ограниченного срока проведения мундиаля экономический эффект на национальном уровне будет непродолжительным, пишет Frankfurter Allgemeine Zeitung.

Чемпионат мира по футболу слишком незначительное событие с экономической точки зрения, чтобы привести к устойчивому росту российской экономики, написала немецкая газета Frankfurter Allgemeine Zeitung со слов Герта Вагнера из Германского института экономических исследований.

«Опыт проведения ЧМ в ЮАР в 2010 и в Бразилии в 2014 году показал, что деньги лучше инвестировать. Новый стадион, которым едва ли будут использоваться после чемпионата, – простой пример траты денег в интересах власти», – подчеркнул Вагнер.

«Российская экономика растет медленно, – отметил специалист по России из Berenberg Bank Карстен Гессе. – Локомотивом динамики развития служит рост цен на нефть. В противном случае дела обстояли бы гораздо хуже». Поэтому, по его словам, экономический эффект крупных спортивных мероприятий, таких как олимпиада или чемпионат мира по футболу, переоценен. «В России, прежде всего, от этого выиграют представители строительного бизнеса», – уверен эксперт.

Рейтинговое агентство Moody's в недавнем исследовании также пришло к выводу, что из-за ограниченного срока проведения мундиаля экономический эффект на национальном уровне будет непродолжительным.