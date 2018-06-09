Британцы назвали «худший город» чемпионата мира в России

Британская газета The Independent составила рейтинг российских городов, принимающих Чемпионат мира по футболу.

На первом месте в рейтинге The Independent расположился Санкт-Петербург, который назван самым красивым городом России. Здесь расположен самый северный и самый впечатляющий стадион ЧМ-2018, построенный по проекту японского архитектора Кисе Курокавы. Стадион, по мнению британских журналистов, похож на космический корабль. В нем пройдут семь матчей чемпионата, в том числе розыгрыш третьего места.

На втором месте – Москва. Центр всего в самой большой стране мира, город, полный развлечений, чтобы заполнить время между матчами. Издание называет стадион «Лужники», построенный в 1956 году, главной ареной в России. Здесь будут сыграны семь матчей, включая игру открытия, один полуфинал 11 июля и финал 15 июля. Также матчи пройдут на стадионе «Спартак», открывшимся в 2014 году.

На третьем месте – морской курорт Сочи, где фанаты могут проводить время, наслаждаясь солнцем на пляжах. Правда, пляжи «скалистые и серые». Многие болельщики остановятся в санаториях, что выйдет дешевле грандиозных отелей. Издание рекомендует поужинать в столовой в стиле советской эпохи. Здесь игры ЧМ будут проводиться на стадионе «Фишт», где проходили церемонии открытия и закрытия зимних Олимпийских игр 2014 года.

Далее идет Нижний Новгород, который издание, ссылаясь на поговорку, называет «кошельком России». Затем – Калининград, Екатеринбург, Волгоград, Казань, Ростов-на-дону, Самара.

Завершает рейтинг Саранск. Издание прогнозирует, что матч группы G между Тунисом и Панамой пройдет тут при полупустых трибунах. «Никто не захочет посетить Саранск, когда можно находиться в одном из других городов чемпионата», – отмечает издание. Здесь есть проблемы с гостиницами, а стадион «Мордовия» расположен «прямо в мрачном сердце центра города». При этом отмечено удобство расположения аэропорта – всего в двух милях от центра города.