Google создал инструмент для предсказания даты смерти пациентов

Компания Google создала новый инструмент, который способен спрогнозировать развитие болезни, а также вероятность ремиссии и смерти пациентов.

Разработчики Google создали новое программное обеспечение, которое с точностью в 95% способно проанализировать состояние здоровья пациента и спрогнозировать смерть, передает The Daily Mail.

Для составления прогноза инструмент использует совокупность данных – таких, как этническая принадлежность пациента, пол, предыдущие диагнозы, результаты лабораторных исследований. Самым большим преимуществом программного обеспечения, по мнению разработчиков, является способность использовать все типы данных, ранее считавшихся недоступными для машин – к примеру, заметки врача или показания старых диаграмм.

Исследователи рассказали, как системе удалось предсказать смерть женщины с поздней стадией рака груди. Врачи оценили вероятность скорой смерти пациентки с вероятностью в 9,3%, новый инструмент дал менее утешительный прогноз – 19,9%. Женщина скончалась через пару дней.

По мнению разработчиков, новое программное обеспечение облегчит работу медиков и позволит более точно ставить диагноз.