Танец пресс-секретаря Медведева на свадьбе дочери миллиардера попал на видео

В сети появилось видео, на котором пресс-секретарь российского премьера Дмитрия Медведева Наталья Тимакова танцует лезгинку на свадьбе дочери миллиардера Александра Чигиринского.

Видео танцующей под лезгинку Тимаковой опубликовал Telegram-канал Super.

Также сообщается, что пресс-секретарь Медведева сидела за одним столом со своим мужем Александром Будбергом, экс-главой департамента культуры Москвы Сергеем Капковым и его супругой-фотомоделью Софьей, а также с супругой бизнесмена Олега Дерипаски Полиной.

В воскресенье дочь бизнесмена Чигиринского вышла замуж за сына бывшего замгубернатора Архангельской области Александра Мирелли – Мориса. Ведущими свадьбы выступили Максим Галкин и Николай Басков. На торжествах выступали известные музыканты – Ани Лорак, Григорий Лепс, Сергей Шнуров, Валерий Меладзе, Олег Газманов и другие артисты.