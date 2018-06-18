РФПИ решил резко увеличить инвестиции в Россию

Глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев на встрече с президентом Владимиром Путиным заявил, что фонд вместе с партнерами резко увеличит инвестиции в инфраструктурные и высокотехнологичные проекты страны.

«Владимир Владимирович, в рамках исполнения ваших майских указов и резкого увеличения притока инвестиций в инфраструктуру и в технологии мы активно проработали с нашими партнерами резкое увеличение инвестиций в эти сектора. И мы видим, что они очень ценят макроэкономическую стабильность России, видят, что можно чуть-чуть нарастить внутренний долг и эти средства инвестировать в инфраструктуру», – цитирует Дмитриева ТАСС.

Он также сообщил, что РФПИ совместно с партнерами из Саудовской Аравии намерены в ближайшее время инвестировать 2 млрд долларов в проекты в сфере технологий.



«Они (партнеры из Саудовской Аравии – прим. ВЗГЛЯД) выделили 10 млрд долларов, уже проинвестировали два. В ближайший год мы планируем проинвестировать вместе с ними 2 млрд. Саудовские партнеры на каждый рубль, который мы вкладываем, автоматически выделяют 1,5 своих средств», – пояснил Дмитриев.

Глава РФПИ добавил, что вопросы сотрудничества обсуждались на недавней встрече с наследным принцем Саудовской Аравии.

В понедельник стало известно, что Путин встретится в понедельник в Ново-Огарево с главой РФПИ Дмитриевым.