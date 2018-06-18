Кремль анонсировал встречу Путина с главой РФПИ

Президент Владимир Путин встретится в понедельник в Ново-Огарево с главой Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кириллом Дмитриевым, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

«Сегодня будет публичным его (Путина) совещание с Кириллом Дмитриевым, который возглавляет Российский фонд прямых инвестиций», – передает ТАСС сказал Песков.

Говоря об актуальности встречи, он напомнил о контактах Путина с партнерами РФПИ, которые состоялись на полях Петербургского международного экономического форума.

«Все эти и другие вопросы, связанные с деятельностью фонда, сегодня планирует обсудить глава государства», – заявил Песков.

По его словам, в понедельник Путин также будет готовиться к поездке в Минск, где во вторник пройдет заседание Высшего госсовета Союзного государства России и Белоруссии.