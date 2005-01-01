Стало известно о состоянии мексиканцев после наезда такси в Москве

Пострадавшие при наезде такси в центре Москвы граждане Мексики чувствуют себя хорошо, помощь медиков в стационаре им не понадобилась, сообщили в посольстве Мексики в Москве.

«С ними все в порядке. Полученные травмы не потребовали помощи врачей в стационаре. С ними все хорошо», – сказали в посольстве, передает РИА «Новости».

Напомним, в результате наезда такси на пешеходов в центре Москвы пострадали две гражданки Мексики, двое граждан Азербайджана, украинец и двое россиян. Опубликовано видео ДТП. Водителем оказался гражданин Киргизии.