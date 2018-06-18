Из-за криминальной разборки со стрельбой в США пострадали более 20 человек

Стрельба на выставке Art All Night в американском штате Нью-Джерси произошла в результате разборки между преступными группировками, сообщил прокурор округа Мерсер Анджело Онофри.

Перед стрельбой в помещении, где проходила выставка, а также рядом с ним произошло несколько стычек между членами банд, передают РИА «Новости» и ТАСС со ссылкой на CNN.

В результате пострадали 22 человека, один из пострадавших – подросток. Предполагаемый стрелок – 33-летний мужчина – недавно вышел из тюрьмы, где отбывал наказание по «обвинениям, связанным с убийством». Он ликвидирован.

Напомним, в ночь на воскресенье на выставке Art All Night в американском Трентоне открыли стрельбу.