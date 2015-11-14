Женщина с криком «Аллах акбар!» напала на людей во Франции

Французские правоохранительные органы задержали в воскресенье, 17 июня, женщину, которая с криком «Аллах акбар!» попыталась с ножом напасть на людей, сообщили в прокуратуре города Тулон на юге страны.

Сообщение об этом передает ТАСС со ссылкой на Agence France-Presse.

По информации радиостанции France Info, женщина ранила двух человек, передает РИА «Новости».

В результате атаки легкие ранения получили клиент и кассир супермаркета. Уточняется, что нападавшей 24 года.

Ранее глава американского государства Дональд Трамп заявил президенту Франции Эммануэлю Макрону о том, что «все террористы находятся в Париже».

Напомним, в результате серии терактов в Париже, которая произошла 13 ноября 2015 года у стадиона «Стад де Франс» и в театре «Батаклан», погибли 130 человек, более 350 пострадали.