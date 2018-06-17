Кабмин собрался избавить Россию от зарплат в конвертах

Российское правительство готовит меры по уходу от зарплат в конвертах, сообщила вице–премьер Татьяна Голикова.

«Я думаю, что на отрезке 2018 – первой половине 2019 года мы предложим механизм «обеления» заработных плат для тех, кто сегодня находится в «серой» экономике», – приводит ее слова ТАСС со ссылкой на интервью вице–премьера программе «Итоги недели» на телеканале НТВ.

Голикова напомнила, что кабмин решил отказаться от программы «22/22», предполагавшей повышение НДС с 18% до 22% с одновременным понижением страховых взносов с 36% до 22%. Минфин выступал с такой инициативой в рамках мер по выводу бизнеса из тени.

«Мы отказались от 22% НДС именно потому, что это оказывает достаточно серьезное влияние на инфляцию», – пояснила она.

Газета ВЗГЛЯД ранее подробно рассказывала о том, как правительство будет «донастраивать» налоговую систему.