Министр Меркель заявил об отказе «работать с этой женщиной»

Министр внутренних дел Германии, лидер Христианско-социального союза (ХСС) Хорст Зеехофер заявил о невозможности своей работы с канцлером Ангелой Меркель.

«Я больше не могу работать с этой женщиной», – сказал Зеехофер, передает ТАСС со ссылкой на данные газеты Welt am Sonntag.

Уточняется, что он как минимум дважды повторил эту фразу в четверг на совещании членов кабмина от ХСС с главой земельной группы ХСС в Бундестаге Александером Добриндтом.

Напомним, в четверг министр внутренних дел Германии, лидер ХСС Хорст Зеехофер пригрозил Меркель предпринять односторонние шаги для противодействия нелегальной миграции в случае, если ХДС, которую возглавляет Меркель, не одобрит предложений министра.

Также германские СМИ сообщили, что ХСС рассматривает возможность выхода из фракции Меркель, но позже опровергли эту информацию.

ХДС и ХСС последние дни конфликтуют по вопросу ужесточения миграционного законодательства. Меркель хочет решать проблему мигрантов на уровне ЕС, но не предпринимать односторонних шагов. ХСС – баварская партия – настаивает на более решительных мерах и видит в этом союзника в лице Вены и нового правительства Италии.