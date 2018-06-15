Немецкое радио опровергло сообщение о разрыве ХСС с Меркель

Немецкая радиостанция Hessischer Rundfunk опровергла сделанную от ее имени публикацию о возможном выходе партии Христианско-социальный союз (ХСС) из единой парламентской фракции с Христианско-демократическим союзом (ХДС) канцлера ФРГ Ангелы Меркель.

Сообщение о разрыве ХСС с Меркель появилась в Twitter радиостанции, но ее сотрудник заявил, что этот аккаунт не принадлежит Hessischer Rundfunk, передает Reuters.

Официальный представитель правительства ФРГ Штеффен Зайберт отказался комментировать информацию о возможном разрыве ХСС и фракции Меркель.

«Мы должны сохранять спокойствие. Я не собираюсь комментировать это, неважно, откуда это исходит», – сказал Зайберт, передает РИА «Новости».

В четверг германские СМИ сообщили, что ХСС обсуждает возможность выхода из фракции с Христианско-демократическим союзом ХДС, которую возглавляет канцлер Германии Ангела Меркель.

ХДС и ХСС последние дни конфликтуют по вопросу ужесточения миграционного законодательства. Меркель хочет решать проблему мигрантов на уровне ЕС, но не предпринимать односторонних шагов. ХСС – баварская партия – настаивает на более решительных мерах и видит в этом союзника в лице Вены и нового правительства Италии.