Украинский военный рассказал о провале на танковом биатлоне

Украинские танкисты заняли последнее место в соревновании Strong Europe Tank Challenge в Германии; по словам участника украинской команды Романа Багаева, причиной стало незнание натовской специфики и отставание в тактике, а также проблемы с речью.

Багаев пожаловался также на техническое состояние новейшего украинского танка Т-84 «Оплот», который военные получили вместо старого Т-64 – новые машины сломались в первый же день, передает РИА «Новости» со ссылкой на издание «Новинарня».

«Мы поехали на четырех Т-84. Во время «операции в наступлении» (один из этапов) выстрелил только один танк. На остальных трех снаряд или не до конца загрузился в пушку, или не сработали датчики. Система показала, что танк не до конца зарядился, поэтому пушка с гидростопора не снялась», – рассказал военный.

По его признанию, команда была вынуждена решать эту проблему вручную прямо во время соревнований. Кроме того, капитан возмутился отсутствием стабилизации пушки.

«После каждого выстрела она была подвижная: пульт управления не трогаешь, а она трясется. Как с этим попадать на 1,5 километра?», – сказал танкист, отметив, что инженеры с Харьковского завода имени Малышева, производители танка, уверяли в готовности машины.

Среди других причин неудачи Багаев назвал недостаточное время изучения английского языка, а также то, что было уделено мало времени тренировочным стрельбам на новом танке.

«Один танк дали в марте. Мы с него выстрелили пять раз, потом он вышел из строя, его забрали на завод. На заводе учить нас не хотели – сказали, что учения не проплачены. Один раз допустили на тренажеры», – пояснил он.

Соревнования Strong Europe Tank Challenge организуют бундесвер и американская армия. Они проводятся с 2016 года в немецком городе Графенвер.

Испытания включают в себя 12 этапов, среди которых стрельбы в наступлении и обороне, а также выполнение различных упражнений, в том числе стрельба из штатного оружия экипажа, вызов огневой поддержки, вождение боевых машин, распознавание цели, действия при применении противником оружия массового поражения, а также эвакуация поврежденного танка.

В 2018 году украинская команда заняла последнее место, набрав в сумме 950 баллов; на первом месте Германия с 1450 баллами.

Ранее газета ВЗГЛЯД писала, что ремонт танков Т-84 «Оплот» на Харьковском заводе транспортного машиностроения проводился с огромным количеством нарушений и задержками.