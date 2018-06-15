Активисты движения Putin Team создали баскетбольную команду

Чемпион России, обладатель кубка Европы по баскетболу, участник и активист общественного движения Putin Team Александр Дедушкин создал баскетбольную команду под именем президента России.

Первая игра новой команды состоится 15 июня в 20.30 в рамках Летней лиги МЛБЛ 2018. На паркете соперниками Putin Team станут чемпионы МЛБЛ-Москва 2017/2018 команда Inanomo, говорится в сообщении, поступившем в редакцию газеты ВЗГЛЯД.

«Несмотря на то, что Inanomo была лучшей командой лиги в регулярном сезоне, мы уверены в своей победе», – говорит Кирилл Слепуха, капитан и основной разыгрывающий Putin Team.

В свою очередь Дедушкин отметил, что команда Putin Team создавалась не только как спортивный проект, но и как социальная площадка для детей, интересующихся спортом.

«Наша задача – дать возможность детям познакомиться с самой лучшей игрой с мячом. У нас совместно с движением Putin Team масштабные планы. Мы хотим показать молодому поколению, что спорт – это не только здоровый образ жизни, это также шанс расширить горизонты своих возможностей и начать карьеру профессионального спортсмена. Спорт дисциплинирует и воспитывает правильные ценности», – добавил Дедушкин.

Игроки команды Putin Team в ближайшее время посетят ряд детских учреждений, где обучат детей азам баскетбола, покажут секреты владения мячом и расскажут свои истории успеха.

Putin Team – это неформальное общественное движение, созданное в конце 2017 года по инициативе хоккеиста Александра Овечкина. В «Команду Путина» вступили Павел Буре, Евгений Малкин, Илья Ковальчук, Сергей Тетюхин, Светлана Журова, Елена Исинбаева, Сергей Карякин, Евгений Гомельский, Валерий Газзаев и многие другие. Присоединиться к движению может каждый, достаточно заполнить форму на сайте.