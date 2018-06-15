Киев прекратил подачу воды в ЛНР

Подача воды с подконтрольных украинским силовикам Петровской насосной станции и Западной фильтровальной станции в провозглашенную Луганскую народную республику прекратилась, сообщили в пресс-службе ГУП ЛНР «Лугансквода».

Там уточнили, что подача воды прекратилась в 4.00 мск. «От КП «Попаснянский районный водоканал» было получено письмо с указанием причины прекращения подачи воды – обесточивание насосных станций», – сообщили РИА «Новости» в пресс–службе организации.

Отметим, что Украина неоднократно без предупреждения отключала воду жителям ЛНР, ссылаясь на долги. Однако 10 июня представители Луганской народной республики сообщили, что передали украинской стороне деньги для погашения задолженности за водоснабжение территории ЛНР.