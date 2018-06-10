Стало известно о погашении долга ЛНР перед Украиной

Представители Луганской народной республики передали украинской стороне деньги для погашения задолженности за водоснабжение территории ЛНР, следует из отчета миссии ОБСЕ.

«В Луганской области команда Миссии … способствовала, как сообщалось, передачи денежных средств из неподконтрольных правительству районов Луганской области подконтрольным в счет оплаты услуг по водоснабжению», – приводит УНИАН текст отчета.

Отметим, что Украина неоднократно без предупреждения отключала воду жителям ЛНР, ссылаясь на долги.