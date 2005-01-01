Макрон захотел поменять основной язык Евросоюза

После выхода Великобритании из Европейского союза французский президент Эммануэль Макрон хочет сделать французский основным языком институтов ЕС, пишет Wall Street Journal.

Сейчас основным языком Евросоюза является английский. Более 80% документов составляются на английском, на французский и немецкий приходится только 5% и 2% документации соответственно, передает Deutsche Welle.

Кроме того, более 80% детей в начальных школах ЕС и более 95% европейских школьников среднего возраста изучают английский как первый иностранный язык.

Сейчас английский является официальным языком для 12,8% населения Евросоюза, однако после Brexit он останется лишь вторым официальным языком в двух странах – в Ирландии и на Мальте, где проживает только 1,2% населения Евросоюза.

Макрон считает, что в таких условиях необходимо вернуть французский на позицию основного языка Евросоюза, как было до присоединения Великобритании к союзу в 1973 году, говорится в статье

«Возможно, английский никогда не присутствовал так сильно в Брюсселе, как во время разговоров о Brexit. Но это доминирование не неизбежно», – цитирует газета Макрона.

В марте Макрон призывал продвигать французский в качестве «мирового языка».