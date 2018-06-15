Китай поиздевался над собой в связи с ЧМ-2018

В Москву для болельщиков чемпионата мира по футболу из Китая отправился грузовой поезд с 100 тыс. замороженных речных раков, которые стали в этой стране предметом многочисленных шуток из–за того, что китайская сборная не сумела пробиться на ЧМ.

По информации китайских СМИ, красный грузовой поезд с 2,5 тоннами замороженных речных раков и с большим баннером «Китайские речные раки спешат на помощь чемпионату миру» выехал 31 мая из города Ухань провинции Хубэй и в скором времени должен прибыть в Москву, передает РИА «Новости».

Замороженные раки, которые можно употреблять сразу же после размораживания, собираются доставить в рестораны и магазины.

Поезд с раками стал поводом для многочисленных шуток в Китае, сборная которой не смогла пробиться в финальную часть проходящего в России мундиаля. В этой связи известный китайский телеведущий Бай Яньсун в эфире Центрального телевидения страны пошутил, что «на чемпионат мира по футболу в Россию из Китая едут все, кроме сборной страны». Высказывание телеведущего превратилось в мем и стало распространяться в Сети, а китайские интернет–пользователи начали шутить, что на чемпионат из Китая едут «даже речные раки, но не сборная».

Несмотря на отсутствие национальной сборной, по данным местных туристических фирм, чемпионат мира в России посетят около 100 тыс. китайских футбольных фанатов. Китай вошел в число стран, из которых на ЧМ в Россию приехало наибольшее число болельщиков.

В отличие от многих других видов спорта, достижения в футболе являются предметом разочарования многомиллионной армии китайских футбольных фанатов, а сама сборная – предметом постоянных насмешек и шуток. Сборная Китая лишь один раз за свою историю смогла выйти в финальную часть чемпионата мира – в 2002 году.

Между тем, сборная России в матче открытия ЧМ-2018 в столичных «Лужниках» разгромила команду Саудовской Аравии. Феноменальный результат игры признали и британские СМИ, отметив, что российская сборная показала сенсационный результат.