Путин познакомил Пашиняна с Алиевым

Премьер-министр Армении Никол Пашинян рассказал, что после завершения матча открытия ЧМ-2018 в столичных «Лужниках», в ходе которого сборная России разгромила команду Саудовской Аравии, президент России Владимир Путин познакомил его с главой Азербайджана Ильхамом Алиевым.

По словам Пашиняна, после завершения футбольного матча президент России организовал небольшой прием в формате глав государств СНГ, на котором присутствовал президент Азербайджана Ильхам Алиев, передает РИА «Новости».

«И президент России нас познакомил. Это было просто знакомство, никаких обсуждений или содержательного разговора и контактов не было», – сообщил Пашинян на своей странице в Facebook.

Премьер-министр Армении отметил, что его визит в Москву был «чрезвычайно успешным», а встреча с президентом России «была очень эффективной», а переговоры с главой российского правительства Дмитрием Медведевым успешными.

«Никаких политических препятствий для дальнейшего развития армяно-российских отношений нет и остается лишь реализовать имеющийся потенциал, работать над развитием, в том числе, торгово-экономических связей», – отметил политик.

Пашинян выразил надежду, что скоро в Россию будет налажен экспорт армянской плодоовощной продукции в больших объемах. «В России ждут этого, надо лишь организовать все должным образом и соблюдать фитосанитарные условия», – отметил премьер Армении.

«В целом, в армяно-российских отношения есть хороший настрой и важный уровень взаимного доверия. Этот уровень мы сохраним и будем развивать», – пообещал Пашинян.

Накануне Кремль анонсировал переговоры Путина с иностранными лидерами, включая премьера Армении и президента Азербайджана.