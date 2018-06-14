Черчесов рассказал, как будет бороться с «зазнайками» в сборной России

Главный тренер россиян Станислав Черчесов на пресс-конференции после разгромной победы над Саудовской Аравией заявил, что тренерский штаб сборной приведет в чувства игроков, если они возомнят о себе после этого матча.

Черчесов сказал, что не опасается того, что кто-то зазнается после победы.

«Такой опасности нет, мы четко понимаем, для чего собрались, турнир на этой встрече не завершается. Игрокам нельзя забывать о том, что выиграли, но это надо отложить в сторону и сконцентрироваться на игре с египтянами. Дайте футболистам провести вечер, а завтра мы их снова увидим», – отметил Черчесов, передает ТАСС.

По его словам, если «кто-то корону наденет, мы постараемся ее сбить». Если не получится этого сделать, «на стадионе [есть] много мест для людей с коронами», подчеркнул Черчесов.

Тренер также добавил, что его уже поздравил президент России Владимир Путин.

«Звонил мне глава страны. Поздравил и просил передать «спасибо» игрокам и так держать дальше», – сказал Черчесов, передает «Интерфакс».

В четверг в «Лужниках» сборная России разгромила сборную Саудовской Аравии в матче открытия чемпионата мира по футболу со счетом 5:0. Дубль оформил Денис Черышев, по голу забили Юрий Газинский, Александр Головин и Артем Дзюба.

Следующими соперниками россиян на групповом этапе станут команды Египта (19 июня, Санкт-Петербург) и Уругвая (25 июня, Самара).