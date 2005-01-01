Россия довела счет в первом матче ЧМ до разгромного

Вышедший на замену Артем Дзюба забил третий мяч в ворота Саудовской Аравии в первом матче чемпионата мира по футболу 2018 года.

Дзюба забил мяч головой после подачи Александра Головина на 71-й минуте.

Денис Черышев, вышедший на замену вместо травмированного Алана Дзагоева, забил гол на 43-й минуте с передачи Романа Зобнина.

Россия открыла счет в матче на 12-й минуте, мяч забил полузащитник Юрий Газинский.

Напомним, на матч с Саудовской Аравией в стартовом составе вышли: голкипер Игорь Акинфеев, защитники Марио Фернандес, Илья Кутепов, Сергей Игнашевич и Юрий Жирков, полузащитники Юрий Газинский, Роман Зобнин, Александр Головин, Александр Самедов и Алан Дзагоев, а также нападающий Федор Смолов.

Трансляцию матча ведет Первый канал.