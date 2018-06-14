Украинский продюсер заявил о гордости быть русским и купил билет на ЧМ-2018

Продюсер Юрий Фалеса удалил пост с фотографией билета на ЧМ-2018 из-за обрушившихся на него оскорблений и раскритиковал украинские власти за политизацию спорта и происходящее в Донбассе.

«Я удалил свой пост с фотографией билета на ЧМ по футболу 2018», – написал он в Facebook.

Причиной удаления стали «взаимные оскорбления» в комментариях со стороны незнакомых людей.

«Я родился в Советском Союзе, на Урале, я русский и горжусь этим! Я гражданин Украины, с достоинством и уважением отношусь к стране и к людям, живущим на этой замечательной земле нашей прекрасной планеты. Но я ненавижу тех, кто свалил отсюда и орет о патриотизме», – написал он.

Также Фалеса отметил, что ненавидит политиков и депутатов, «имеющих по три-четыре паспорта, обокравших страну, врущих на каждом шагу и диктующих нам условия выживания», а также продажных журналистов, судей, полицейских.

«И никогда не смирюсь с тем, что одних артистов довели до нищеты, другим наклеили ярмо предателей. Как спортсмен я против политизации спорта, унизительных требований отказываться от олимпиады, чемпионатов и прочих соревнований, – отметил он. – И почему мне кто-то должен запрещать присутствовать на этих исторических матчах или смотреть футбол неважно где и с кем?».

Кроме того, Фалеса выразил отношение к ситуации на востоке Украины. По его мнению, это «чистое предательство и унижение» народа, «нажива политиков и олигархов, использующих события в своих мерзких корыстных целях».

Он призвал руководителей страны, называющих происходящее в Донбассе войной, идти и воевать, а не кататься «по Мальдивам» и обучать детей за границей. «Назовите мне хоть одного из этих горлопанов, у которых дети защищают страну, или они сами с оружием отстаивают наши границы? Нет, с оружием в руках, в основном, ребята из сел, максимум из районных центров», – написал он.

Этот пост также вызвал множество негативных комментариев.