В Кремле прокомментировали просьбу к Израилю снизить активность в Сирии на время ЧМ

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков прокомментировал появившуюся в израильских СМИ информацию о том, что Россия якобы призвала Израиль снизить военную активность на время чемпионата мира по футболу.

Отвечая на просьбу подтвердить или опровергнуть эту информацию, Песков сказал: «Нет, дело не в чемпионате мира».

Песков уточнил, что дело в «последовательной линии российской стороны на то, чтобы призывать страны и поощрять страны на взвешенную позицию» и на недопущение «взрывоопасных» последствий и дестабилизации обстановки, передает РИА «Новости».

Ранее израильская газета «Исраэль ха-Йом» сообщила, что Россия обратилась к Израилю с просьбой снизить военную активность в Сирии в период проведения чемпионата мира по футболу.

«В последние недели Россия разослала послания во все страны, участвующие в боевых действиях в Сирии, включая Израиль, о том, что она ожидает от них сохранения «низкого профиля» в период проведения чемпионата мира», – сказано в тексте статьи издания.

Ранее премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявлял, что Тель-Авив готов напасть не только на иранские войска на территории САР, но и на позиции сирийской армии.