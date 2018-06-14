Клименко рассказал, как стать помощником президента

Бывший советник президента по развитию интернета Герман Клименко привел в Facebook скриншот переписки, в которой у него спросили, как занять вакантное место.

«Герман, здравствуйте. Вопрос: должность освободилась, как туда попасть? Есть ли что-то типа отдела кадров куда резюме кинуть? Опыт и квалификация мне позволяет», – написал его собеседник.

На что Клименко предложил написать письмо президенту:

«Пишите письмо ВВП и отправляете по адресу Кремль, Путину».

В комментариях к скриншоту, размещенному в Facebook, Клименко оставил короткую подпись «В слезах».

Подписчики Клименко предложили собеседнику дойти до Кремля или поучаствовать в праймериз, чтобы занять место мечты.

По словам экс-советника президента Германа Клименко, после увольнения он намерен заниматься улучшением качества диагностики онкологии и других заболеваний.