Токио прокомментировал возможность вывода военных баз США из Японии

Министр иностранных дел Японии Таро Коно по итогам встречи с госсекретарем США Майклом Помпео и главой МИД Республики Корея Кан Ген Хва заявил, что никакие изменения в размещении американских военных баз на японской территории на данный момент не планируются.

Японский министр выразил надежду, что США продолжат выполнять свои обязательства по защите Страны восходящего солнца, передает ТАСС со ссылкой на телеканал NHK.

Он также отметил, что возможность отмены военных учений США и Южной Кореи на Корейском полуострове будет зависеть от того, какие именно действия будет предпринимать КНДР в направлении денуклеаризации.

В связи с этим Коно пообещал, что Токио будет пристально следить за дальнейшей политикой КНДР по ядерному разоружению.

Накануне Трамп признался, что хотел бы, чтобы все американские военнослужащие, дислоцированные в Южной Корее, вернулись домой. Между тем российский сенатор Алексей Пушков выразил мнение, что президент Соединенных Штатов Дональд Трамп не сможет вывести американский военный контингент из Южной Кореи, даже если захочет.