Суд на Украине оставил без изменений приговор россиянину Агееву

Кассационный уголовный суд Верховного суда на Украине не стал пересматривать решение по приговоренному к 10 годам заключения гражданину России Виктору Агееву, сообщил его адвокат Виктор Чевгуз.

«Я подал кассационную жалобу, но Верховный суд не принял ее к рассмотрению, сказав, что нет оснований (для пересмотра приговора)», – сообщил Чевгуз, передает РИА «Новости».

По его словам, решение суд вынес в конце мая. Также адвокат отметил, что Агеев продолжает находиться в Старобельском следственном изоляторе в Луганской области.

В январе Новоайдарский районный суд Луганской области приговорил Агеева к 10 годам лишения свободы за участие в «террористической организации» и «незаконное хранение оружия».

Киев считает Агеева, захваченного в плен летом прошлого года в ходе столкновения между украинскими силовиками и ополченцами ЛНР, российским военнослужащим. Минобороны России опровергло эти утверждения, пояснив: россиянин никогда не проходил военную службу по контракту, срочную службу завершил в 2016 году и добровольно решил вступить в ряды ополчения ЛНР.