Россия обвинила США в поддержке терроризма в Сирии

Санкции Вашингтона в отношении компании «Совфрахт», перевозившей в Сирию авиационное топливо для ВКС России, являются фактической поддержкой террористов, заявило министерство иностранных дел.

МИД отметил, что топливо предназначалось для подразделений ВКС России, которые помогают бороться с террористическими группировками в Сирии.

«Ссылки США на собственные санкции против законных властей Сирии, несущих основную тяжесть этой борьбы в интересах безопасности на всей планете, – не просто новая возмутительная попытка распространить американские национальные законы далеко за пределы границ США, но и фактическая поддержка террористов», – говорится в сообщении министерства.

В ведомстве добавили, что «новый антироссийский выпад – очередное подтверждение того, что в США, которые когда-то поддержкой моджахедов в Афганистане сами выпестовали «Аль-Каиду», никак не хотят учить уроки истории и опять, как мы уже отмечали, ищут врага не там, где он есть на самом деле».

МИД также назвал «политическим безрассудством» санкции США в отношении российской компании «Совфрахт» за поставки в Сирию топлива.

«В Вашингтоне вновь продемонстрировали политическое безрассудство, предъявив обвинения сотрудникам российского публичного акционерного общества «Совфрахт» за поставки в Сирию авиационного топлива. Еще в 2016-2017 годах США заблокировали в своих банках денежные переводы указанной компании на 5,5 миллиона долларов, а теперь в ответ на наши требования вернуть эти средства совершили новый одиозный шаг», – говорится в комментарии МИД.

В ведомстве подчеркнули, что стремление Вашингтона навредить России вместо объединения усилий в противостоянии терроризму может дорого обойтись США.

В то же время в самой компании «Совфрахт» рассчитывают на то, что обвинения, предъявляемые Минюстом США к ее сотрудникам, будут сняты.

«Совфрахт» на регулярной основе выполняет работу по госконтрактам, в том числе в рамках распоряжений Правительства РФ. В отношении обвинений, предъявляемых Минюстом США некоторым сотрудникам «Совфрахта», можно сказать в настоящее время только то, что компания планирует представить аргументы, свидетельствующие о том, что действия сотрудников и компании не нарушают международное право, решения международных организаций системы ООН. В конечном счете рассчитываем, что обвинения будут сняты», – сказали в компании.

Ранее министерство юстиции США сообщило, что пятеро граждан России, являющихся сотрудниками российской компании «Совфрахт», и трое сирийцев обвиняются в попытке поставок авиационного топлива в Сирию в нарушение санкций США.