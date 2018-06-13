США обвинили пятерых россиян в нарушении санкций

Американский минюст предъявил обвинения пяти сотрудникам российской компании «Совфрахт» за поставки авиатоплива в Сирию в нарушение санкций, введенных властями США в отношении этого государства.

В заявлении ведомства уточняется, что обвинения предъявлены Ивану Окорокову, Илье Логинову, Карену Степаняну, Алексею Конкову и Людмиле Шмелковой, передает ТАСС.

В суде столичного округа Колумбия их обвиняют в «сговоре с целью обойти американские экономические санкции в отношении Сирии, а также осуществлении денежных переводов в Сирию в долларах без получения на то разрешения министерства финансов США».

Вместе с россиянами проходят еще «трое сирийцев – Ясер Насер, представляющий интересы «Совфрахта» в Сирии, а также Фарид Битар и Гэбриел Битар – инспекторы в порте города Банияс».

Добавим, что ранее президент России Владимир Путин подписал закон о контрсанкциях против Соединенных Штатов и их союзников.