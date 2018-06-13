Футбольные ворота насмерть придавили ребенка в Подмосковье

В Раменском районе футбольные ворота упали на четырехлетнего мальчика, который скончался от полученных травм.

«По предварительным данным следствия, 11 июня в селе Никитское сельского поселения Ульянинское Раменского района на футбольном стадионе не зафиксированные футбольные ворота упали на четырехлетнего мальчика, причинив ему травмы в области головы», – сообщили в СУ СК по Московской области.

От полученных травм ребенок скончался.

Следствие считает, что это произошло в результате недобросовестного исполнения своих должностных обязанностей сотрудниками администрации сельского поселения Ульянинское. Возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 293 УК РФ («халатность должностных лиц, повлекшая смерть ребенка»).

Следователи провели осмотр места происшествия, допросили свидетелей, назначили судебно-медицинскую экспертизу. «В администрации сельского поселения истребована техническая документация на футбольное поле, устанавливаются дополнительные очевидцы и свидетели, которые могут обладать значимой информацией по уголовному делу», – сообщили в ГСУ.

Напомним, в январе 2017 года в Туве игравший в баскетбол 13-летний мальчик скончался из-за того, что на него упали футбольные ворота.

В мае 2016 года школьник в Свердловской области получил черепно-мозговую травму в результате падения на него футбольных ворот.

В апреле 2014 года воспитанник интерната во Владимире скончался в больнице после падения на него незакрепленных футбольных ворот.