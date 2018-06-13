Футбольные ворота насмерть придавили ребенка в Подмосковье

Взгляд
13 июня, среда  |  Последнее обновление — 15:13  |  vz.ru
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Правительство нашло способ остановить рост цен на бензин

В обмен на снижение акцизов нефтяников заставили залить Россию бензиномФото: Валерий Матыцин/ТАСС
Вице-премьер Дмитрий Козак провел специальное совещание с нефтяниками по поводу роста цен на бензин и дизтопливо, столь заметного в последнее время. Первых принятых мер оказалось явно недостаточно. Почему же растут цены на топливо и какие в итоге решения должны этот рост остановить? Подробности...
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Вопль Трампа из самолета показал глубочайший кризис мировой элиты

«Трамп и канадский премьер Трюдо друг другу глубоко антипатичны», – отмечает Федор ЛукьяновФото: Leah Millis/Reuters
«История «восьмерки» закончилась. Главный вопрос для Запада на следующую пару лет – это сохранится ли «семерка». Возможно, Трампа удастся урезонить, или, скорее, ему объявят импичмент. Но это уже абсолютно не наша проблема», – заметил в интервью газете ВЗГЛЯД политолог-международник Федор Лукьянов. Он рассказал, как оценивать на этом фоне укрепление Шанхайской организации сотрудничества, чей саммит посетил Путин. Подробности...
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Беспилотники принципиально изменят воздушный бой будущего

Вытеснят ли беспилотники пилотируемую авиацию?Фото: zala.aero
Российский ВПК пообещал к 2025 году создать технологию управления группировкой беспилотников – «пчелиным роем». Срок попахивает большим опозданием. Наши конкуренты – США и Китай – далеко обгоняют нас в этом виде оружия, которое футурологи считают главным для войн будущего. Но надо ли вообще России бежать им вдогонку ради побед на полях сражений второй половины ХХI века? Подробности...
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Войну в Сирии ждет «горячее лето»

Задачи, которые в середине зимы озвучил глава Генштаба РФ, успешно решеныФото: Sana/Reuters
В Сирию приходит «горячее лето» – период важных военных операций, призванных разрубить несколько гордиевых узлов. Предварительные итоги кампании внушают оптимизм, американцам и курдам в таких условиях не позавидуешь, но жертвы со стороны Дамаска тоже неизбежны: силы Башара Асада рискуют нарваться на весьма неприятные сюрпризы. Подробности...
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Почему Кубань снова стала местом кровавого убийства

Мать пятерых детей Наталья Дмитриева была жестоко убита подросткамиФото: с личной страницы ok.ru
От того, что в Кущевской было 12 жертв, а в Псебае одна, ситуация не становится менее ужасной. В любом случае возникает вопрос – почему опять Кубань? Почему в этом теплом и благодатном крае совершается уже второе кровавое убийство, потрясающее своей жестокостью всю страну? И уже второй раз выясняется, что убийцы давно терроризируют округу, а люди боятся пожаловаться. Подробности...
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Кто вышел победителем из встречи Трампа и Ким Чен Ына

Андрей Бабицкий, журналист
После встречи американский президент объяснил, что не хочет проявлять неуважение к своему партнеру. Как же так: осколок уродливой и бесчеловечной коммунистической реальности – и вдруг уважение? Подробности...

В Киев выдачи нет. Иначе какие мы русские

Захар Прилепин, писатель
Все слышали, что президент на прямой линии несколько раз четко высказался о необходимости предоставления гражданства людям, принадлежащим к русскому миру. Что у нас с этим на практике? Подробности...
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Без этих скреп общество просто расползется

Сергей Худиев, публицист, богослов
Люди, которые могут казаться наиболее бесполезными, приносят большую социальную пользу. Они поддерживают в обществе уровень солидарности и доверия. Когда о них заботятся, когда их человеческое достоинство признают, общество посылает сигнал всем своим членам – у нас не принято бросать друг друга. Подробности...
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    Трансляция: Прямая линия с Владимиром Путиным

    Путин открыл Крымский мост

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          Футбольные ворота насмерть придавили ребенка в Подмосковье

          13 июня 2018, 13:30

          Текст: Анна Инсарова

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          В Раменском районе футбольные ворота упали на четырехлетнего мальчика, который скончался от полученных травм.

          «По предварительным данным следствия, 11 июня в селе Никитское сельского поселения Ульянинское Раменского района на футбольном стадионе не зафиксированные футбольные ворота упали на четырехлетнего мальчика, причинив ему травмы в области головы», – сообщили в СУ СК по Московской области.

          От полученных травм ребенок скончался.

          Следствие считает, что это произошло в результате недобросовестного исполнения своих должностных обязанностей сотрудниками администрации сельского поселения Ульянинское. Возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 293 УК РФ («халатность должностных лиц, повлекшая смерть ребенка»).

          Следователи провели осмотр места происшествия, допросили свидетелей, назначили судебно-медицинскую экспертизу. «В администрации сельского поселения истребована техническая документация на футбольное поле, устанавливаются дополнительные очевидцы и свидетели, которые могут обладать значимой информацией по уголовному делу», – сообщили в ГСУ.

          Напомним, в январе 2017 года в Туве игравший в баскетбол 13-летний мальчик скончался из-за того, что на него упали футбольные ворота.

          В мае 2016 года школьник в Свердловской области получил черепно-мозговую травму в результате падения на него футбольных ворот.

          В апреле 2014 года воспитанник интерната во Владимире скончался в больнице после падения на него незакрепленных футбольных ворот.


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