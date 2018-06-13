Роструд напомнил о сокращенной рабочей неделе

Россиян ждет трехдневная рабочая неделя после празднования Дня России, сообщили в Роструде.

«После празднования Дня России рабочая неделя будет короткой – всего три дня: с 13 июня по 15 июня», – передает РИА «Новости» сообщение ведомства.

В Роструде напомнили, что предыдущая рабочая неделя длилась шесть дней, а за ней следовали три выходных подряд.