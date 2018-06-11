Сотрудникам Белого дома приходится склеивать разорванные Трампом важные бумаги

Глава американского государства Дональд Трамп любит рвать на мелкие кусочки важные бумаги, которые сотрудникам Белого дома приходится склеивать скотчем, сообщают работников канцелярии.

Согласно закону, важные бумаги (включая письма, меморандумы и официальную документацию) нужно сдавать в архив, но у Трампа есть привычка рвать их на мелкие кусочки. В итоге эти документы приходится склеивать, «как пазл», чтобы закон не был нарушен

Убедить Трампа отказаться от этой привычки пока никому не удалось, передает ТАСС со ссылкой на Politico.

Politico пишет, что у сотрудников администрации Барака Обамы такой проблемы не было – при Обаме документы «в целости и сохранности» передавались в Национальный архив США.

Напомним, в 2017 году был составлен список самых странных привычек Трампа.