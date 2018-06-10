При стрельбе на частной вечеринке в Голливуде пострадали семеро

В Северном Голливуде в Лос-Анджелесе на частной вечеринке неизвестный открыл стрельбу, пострадали семь человек.

Вечеринка проходила в жилом доме, сообщает NBC Los Angeles.

При этом огнестрельные ранения получили пятеро, еще у двоих – иные травмы, сообщает полиция.