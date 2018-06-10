США захотели открыть в КНДР McDonald’s

Президенту США Дональду Трампу понравилась идея запустить сеть ресторанов McDonald's в КНДР после урегулирования ситуации вокруг Корейского полуострова, сообщает портал Axios со ссылкой на свои источники в Белом доме.

Американский лидер, по их данным, поддержал предложение о появлении в КНДР известных американских коммерческих организаций, в том числе McDonald's. Портал отмечает, что также рассматривается возможность приглашения в США северокорейских гимнастов и симфонический оркестр Пхеньяна, передает ТАСС.

Напомним, во вторник в Сингапуре состоится встреча лидеров США и КНДР Дональда Трампа и Ким Чен Ына. Оба лидера уже прибыли в Сингапур.