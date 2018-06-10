Киркоров стал народным артистом Молдовы

Филипп Киркоров удостоен звания Народного артиста Молдовы, церемония награждения прошла в резиденции президента республики Игоря Додона.

«Почетное звание «Народный артист» Филиппу Киркорову присуждено в знак высокого признания его особых заслуг в развитии и популяризации музыкального искусства, за существенный вклад в укрепление культурных связей между нашими странами», – сказал президент Молдавии после церемонии награждения, передает ТАСС.

Додон пожелал артисту успехов в творческой деятельности, подчеркнув, что он всегда желанный гость в республике. Додон также напомнил, что Киркоров начинал свою творческую деятельность в середине 80-х годов именно в Молдавии.

«Помимо этого, он выступил в роли автора музыки для песни, с которой молдавская группа DoReDoS достойно представила нашу страну на международном конкурсе Eвровидения в Лиссабоне, поддерживал и продвигал молдавских исполнителей, которые вошли в первую десятку среди 43 стран-участниц конкурса», – сказал Додон.

Киркоров гостит в Молдавии по приглашению президента, вместе они посетят его родное село Садова, где примут участие в Фестивале клубники и меда.