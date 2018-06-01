Чиновник порвал в суде свой паспорт в попытке избежать ареста

Бывший начальник юридического управления комитета по строительству Санкт-Петербурга Евгений Николаенко порвал загранпаспорт в зале суда, не согласившись с решением заключить его под стражу.

«Николаенко, утверждая, что ему может быть избрана мера в виде домашнего ареста, в ходе судебного заседания демонстративно порвал заграничный паспорт», – сообщает объединенная пресс-служба судов Санкт-Петербурга в Там-там.

В пятницу Куйбышевский районный суд Санкт-Петербурга вынес постановление об избрании в отношении Николаенко меры пресечения в виде заключения под стражу. Чиновника определили в СИЗО-6 на один месяц девять суток.

Николаенко, как и бывший глава комитета по строительству Ленинградской области Валерий Жданов, обвиняется в мошенничестве в особо крупном размере при строительстве социальных объектов для детей на территории Петербурга. По версии следствия, между комитетом по строительству Петербурга и одной из коммерческих структур были заключены контракты по строительству социальных учреждений для детей.

Следователи пришли к выводу, что в 2012 году коммерческая структура представила в комитет по строительству заведомо подложные банковские гарантии одного из банков. Впоследствии Жданов разрешил выплату авансов коммерсантам на сумму более чем в 28 млн рублей, которые были похищены.