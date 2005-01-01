Путин наградил многодетных родителей

Взгляд
1 июня, пятница  |  Последнее обновление — 21:41  |  vz.ru
Разделы

Торговая война США и ЕС угрожает важным российским интересам

США начали перекраивать торговлю с ЕС Фото: Benoit Tessier/Reuters
Торговая война США с ЕС стартует в ночь на 1 июня. Дональд Трамп вводит в действие отсроченные ранее пошлины на европейскую сталь и металл. Евросоюз уже рассказал, что сделает в ответ. Это событие в ЕК уже окрестили черным днем в мировой торговле – и оно может иметь самые печальные последствия в том числе для России. Подробности...
Перейти а раздел…

Почему «буйные московские девушки» бросают вызов обществу

Кира Майер в зале судаФото: twitter.com/sledcom_rf
В Москве поймали очередную «Мару Багдасарян» – 24-летнюю «модель» под псевдонимом Кира Майер. Как и ее прототип, она ездила по городу без прав и всячески рекламировала себя в соцсетях. Почему часть молодежи в упор не замечает государство, бросает ему вызов или просто считает себя выше закона? Подробности...
Перейти а раздел…

Как Крымский мост изменил жизнь крымчан

Паломничество любителей селфи: одни отъезжают, другие приезжают – паркуются прямо на обочине. Номера краснодарские, ростовские, Ставропольский крайФото: Сергей Мальгавко/ТАСС
Крымский мост способен восхитить даже того, кто живет на другом конце земного шара. Но для тех, кого он соединил с «большой землей», друзьями и родственниками, новыми возможностями, это не просто грандиозное сооружение. Специальный корреспондент газеты ВЗГЛЯД побывал в Керчи, чтобы узнать, как изменилась жизнь крымчан с появлением моста, о чем они мечтают и о чем печалятся. Подробности...
Перейти а раздел…

Зачем Израилю нужно еще одно государство на Ближнем Востоке

У евреев достаточно тесные связи с курдамиФото: Ako Rasheed/Reuters
Общеизвестно, что курды – наиболее крупный этнос, не имеющий собственного государства. Но поддержать курдов в стремлении это государство заполучить пока готова только одна страна мира – Израиль. Вопрос о признании независимости Курдистана уже вынесен на обсуждение парламента. Но зачем нужен Израилю независимый Курдистан? Подробности...
Перейти а раздел…

Почему Кубань снова стала местом кровавого убийства

Мать пятерых детей Наталья Дмитриева была жестоко убита подросткамиФото: с личной страницы ok.ru
От того, что в Кущевской было 12 жертв, а в Псебае одна, ситуация не становится менее ужасной. В любом случае возникает вопрос – почему опять Кубань? Почему в этом теплом и благодатном крае совершается уже второе кровавое убийство, потрясающее своей жестокостью всю страну? И уже второй раз выясняется, что убийцы давно терроризируют округу, а люди боятся пожаловаться. Подробности...
Перейти а раздел…

Кого возбуждают тупые бабы

Антон Крылов, журналист
Сохраняющаяся популярность разнообразных курсов «идеальных жен» и текстов на тему «как выйти замуж» показывает, что усилия феминисток по дискредитации института брака явно недостаточны. Подробности...

День, когда можно и нужно сказать о своих чувствах ребенку

Виктория Федотова, журналист
Международный день защиты детей вызывал у меня массу вопросов, когда я сама была ребенком: от чего и кто меня защищает? Почему именно 1 июня и только один день? С чего вдруг праздник придумали и кто? Подробности...
Обсуждение: 8 комментариев

Перестаньте лебезить перед предателями!

Лев Пирогов, публицист, литературный критик, главный редактор детского развивающего журнала «Лучик 6+»
Мы строим общество, в котором патриотизм и гражданственность будут уделом «плебса». Так понимаю, что государство ничего с этим делать не собирается. Может, потому что это его устраивает. А может, оно просто не знает, что делать? Подробности...
Обсуждение: 119 комментариев
    Перейти а раздел…

    Путин открыл Крымский мост

    Обсуждение: 17 комментариев

    Церемония инаугурации Владимира Путина

    Обсуждение: 40 комментариев

    Выборы президента России онлайн

    Обсуждение: 38 комментариев
      Перейти а раздел…

      ЦБ представил пластиковую банкноту к ЧМ-2018

      ЦБ представил памятную пластиковую банкноту к ЧМ-2018. Тираж полимерной купюры составил 20 млн штук, в конце июня они будут доставлены во все регионы России. В ЦБ при разработке банкноты исходили из того, что болельщики и нумизматы будут приобретать их преимущественно как сувенир
      Подробности...
      Обсуждение: 18 комментариев

      Принц Гарри и Меган Маркл обвенчались

      Британский принц Гарри обвенчался с американской актрисой Меган Маркл. Свадьба привлекла внимание миллионов людей по всему миру и стала главным светским событием последних месяцев. На церемонии присутствовали только члены королевской семьи, родственники и близкие друзья молодых
      Подробности...
      Обсуждение: 9 комментариев

      Путин открыл Крымский мост

      Владимир Путин принял участие в торжественном открытии автомобильной части моста через Керченский пролив. Президент испытал мост на прочность, будучи за рулем КамАЗа в колонне из трех десятков грузовиков. Путь от Краснодарского края до Республики Крым занял 16 минут
      Подробности...
        Перейти а раздел…
        Российский миллиардер Роман Абрамович получил паспорт Израиля. А вам хотелось бы иметь другое гражданство?
        • Да, вместе с российским

        • Да, вместо российского

        • Нет

        Украинский политик заявил о существовании тайного мирового правительства, решающего глобальные вопросы. А вы верите в существование такого правительства?
        • Да

        • Нет

        Открытый гей Антон Красовский намерен участвовать в выборах мэра Москвы. Влияет ли на ваш политический выбор сексуальная ориентация политика?
        • Да

        • Нет

          Перейти а раздел…
          НОВОСТЬ ЧАСА:Сбербанк дал объяснения по пропаже изъятых у полковника Захарченко денег
          Генпрокурор Украины объяснил послам стран Европы цель «убийства» БабченкоПоявилось видео взрыва во время шоу для детей в иркутском ТЦЧерноморский флот пополнился новейшим кораблем с ракетами «Калибр»Западные СМИ заявили о создании Россией «подводного аналога F-35»
          Российские радиолокаторы заставили Литву беспокоиться о безопасностиВ МИД отреагировали на просьбу Вышинского о помощиЧисло туристов в Крыму показывает резкий ростПорошенко тоже захотел построить большой мост
          Трамп выдвинул торговые требования еще одной странеНазвано имя сбитого в Афганистане советского летчикаБеспилотник снял уничтожение позиций ВСУ ударами «Чебурашки»Зачем Израилю нужно еще одно государство на Ближнем Востоке

          Главная тема


          Украину заставят отказаться от абсурдных требований к России

          «Футбольная Россия


          На Украине возмущены российскими плакатами к чемпионату мира по футболу

          армия и вооружение


          Названы реальные причины возможного отказа Индии от российских автоматов

          вместо рд-180


          Разработчик российских ракетных двигателей признал отставание от США

          рукой подать


          Как Крымский мост изменил жизнь крымчан

          ответные меры


          Абрамович начал наказывать Британию за задержку визы

          Российская фигуристка


          Медведева назвала цель смены тренера и отъезда из России

          «работаю с 12 лет»


          Михалков объяснил, как за год заработал полмиллиарда рублей

          данные Росстата


          Названы специальности с самой большой зарплатой

          «предателей любят»


          Лев Пирогов: Мы строим общество, в котором патриотизм будет уделом «плебса»

          «ужасы Колиивщины»


          Александр Васильев: Восстание 1768 года – классический пример «гибридной войны», которую вела Россия

          «влиятельный гуру»


          Сергей Худиев: Сочетание духовного наставника и экономического советника опасно

          на ваш взгляд


          Российский миллиардер Роман Абрамович получил паспорт Израиля. А вам хотелось бы иметь другое гражданство?

          Путин наградил многодетных родителей

             1 июня 2018, 19:32
          Фото: Сергей Гунеев/РИА Новости

          Версия для печати  •
          В закладки  •
          Постоянная ссылка  •
            •
          Сообщить об ошибке  •

          Президент России Владимир Путин вручил ордена «Родительская слава» многодетным родителям из восьми регионов страны; торжественная церемония в Александровском зале Большого Кремлевского дворца приурочена к Международному дню защиты детей.

          Как передает ТАСС, для получения награды из рук президента в Кремль были приглашены восемь многодетных семей из разных регионов. В частности, Татьяна и Павел Юдинцевы из села Иенгра в Якутии воспитывают 14 детей, в семье Светланы и Вадима Шутылевых из Абакана – 12 детей, Тамара и Василий Макеевы из Кургана помимо своих 10 детей осуществляют уход за ребенком-инвалидом.

          Кроме того, награждены Светлана и Андрей Луста из Калининградской области, которые растят девять детей и являются опекунами еще одного ребенка; Татьяна и Илья Несмияновы из Ставрополя, у которых также девять детей; Ольга и Геннадий Урсовы из мордовского села Ширингуши и Фатима и Аслан Шеуджен из Адыгеи (в обеих семьях - по семь детей), а также москвичи Ирина и Филипп Ильяшенко (шесть детей).

          Для того, чтобы дети не скучали перед началом церемонии, комендатура Большого Кремлевского дворца в соседнем Георгиевском зале организовала для них развлечения. Так, для девочек были установлены столы с раскрасками и фломастерами. Мальчиков же больше заинтересовали небольшие коробки, по дну которых можно было клюшками погонять шайбы, забивая их в специальные маленькие ворота.

          Здесь же был выставлен небольшой «гардероб» с исторической формой стрельцов, гренадер и красноармейцев – настоящей, только маленького размера, чтобы ее могли примерить юные участники церемонии. Для детей и их родителей проводилась также экскурсия по залам Большого Кремлевского дворца.

          На церемонии вручения ордена «Родительская слава» Путин заявил, «поддержка семьи, материнства, детства была и остается в числе безусловных государственных приоритетов».

          «Мы заинтересованы в решении так называемых демографических вопросов, в естественном приросте населения страны. Нам необходимо повысить коэффициент рождаемости», – заявил глава государства, добавив, что это «отражение и продолжение перемен, происходящих в нашей стране».

          Родителем, мечтающим о большой семье, по мнению Путина, нужна уверенность в том, что их детям будут доступны качественное образование, здравоохранение, жилищные условия.

          «Мы последовательно работаем по всем этим направлениям, и будем дальше это делать», – сказал президент России.

          Также Путин напомнил, что, в частности, была продлена программа материнского капитала, с начала 2018 года субсидируется ипотечная ставка для семей, в которых появился второй и третий ребенок.

          «Рассчитываю, что и программа повышения доступности яслей, которую мы запускаем вслед за аналогичным проектом по детским садам, также принесет необходимые нужные результаты людям. Активная работа по этим направлениям будет продолжена», – сказал Путин.

          По его словам многодетные родители «выбрали для себя счастливый, благодарный, но очень непростой и очень ответственный путь, полный хлопот, переживаний, требующий колоссальной самоотдачи, терпения, сил и, конечно, постоянной работы над собой».

          «Чтобы передать ребенку ценности добра, справедливости, трудолюбия мало одних только слов, даже от самых близких людей, родителей. Нужно день за днем своим личным примером доказывать верность этим ценностям – только так можно воспитать действительно достойного человека, гражданина России», – сказал президент.

          Как передает РИА «Новости», также Путин отметил, что родительский труд не предполагает выходных, но счастье быть родителем и видеть, как растет ребенок, с лихвой перекрывает все трудности.

          «Это возможность видеть первые шаги, как растут и учатся дети, вместе с ними еще, и еще, и еще раз постигать мир, радоваться их успехам и достижениям», – сказал Путин.

          Во время выступления президента в зале, где проходила церемония, заплакал ребенок. Путин сразу сориентировался и отметил, что мама сможет быстро его успокоить.

          «Напугали сладкого. Ничего, сейчас успокоится», – сказал президент, после чего детский плач утих.

          В завершении церемонии Путин признал, что, несмотря на то, что государство принимает ряд мер для поддержки семей, в том числе многодетных, этих решений по-прежнему недостаточно.

          «Я знаю, можете в этом не сомневаться, что мы делаем пока мало. Мы будем стараться делать все, чтобы поддержать такие семьи, по мере роста возможностей государства будем уделять этому постоянное внимание, хочу вас в этом заверить. Хотя, еще раз подчеркну, знаем, что еще недостаточно сделано из того, что мы могли бы сделать, будем работать над этим», – заявил Путин.

          Отметим, президент России регулярно принимает участие в мероприятиях, приуроченных к отмечаемой 1 июня дате. Напомним, в мае 2017 года Путин подписал указ об объявлении 2018-2027 годов в Десятилетием детства в России.

          Напомним, согласно недавнему опросу ВЦИОМ, главными проблемами детства в России являются алкоголизм, наркомания и низкий уровень жизни.

          Решение о проведении Международного дня защиты детей 1 июня было принято на сессии Международной демократической федерации женщин в ноябре 1949 года в Москве, хотя в ряде стран подобный день отмечали в привязке к разным датам и раньше.

          В настоящее время Международный день защиты детей отмечают более 60 государств, в том числе в России, бывших республиках СССР и государствах, ранее входивших в социалистический блок. Во многих странах его проведение совпадает с началом летних школьных каникул.

          Целью этой даты является продвижение необходимости защиты прав детей на жизнь, свободу мнения и религии, защиту от эксплуатации и физического и психологического насилия, образование, отдых и досуг.


          Подпишитесь на ВЗГЛЯД в Яндекс-Новостях

          Вы можете комментировать материалы газеты ВЗГЛЯД, зарегистрировавшись на сайте RussiaRu.net. О редакционной политике по отношению к комментариям читайте здесь

           
           
          © 2005 - 2017 ООО Деловая газета «Взгляд»
          E-mail: information@vz.ru
          .masterhost Apple iTunes Google Play
          		В начало страницы  •
          Поставить закладку  •
          На главную страницу  •
          ..............