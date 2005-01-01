Путин наградил многодетных родителей

Президент России Владимир Путин вручил ордена «Родительская слава» многодетным родителям из восьми регионов страны; торжественная церемония в Александровском зале Большого Кремлевского дворца приурочена к Международному дню защиты детей.

Как передает ТАСС, для получения награды из рук президента в Кремль были приглашены восемь многодетных семей из разных регионов. В частности, Татьяна и Павел Юдинцевы из села Иенгра в Якутии воспитывают 14 детей, в семье Светланы и Вадима Шутылевых из Абакана – 12 детей, Тамара и Василий Макеевы из Кургана помимо своих 10 детей осуществляют уход за ребенком-инвалидом.

Кроме того, награждены Светлана и Андрей Луста из Калининградской области, которые растят девять детей и являются опекунами еще одного ребенка; Татьяна и Илья Несмияновы из Ставрополя, у которых также девять детей; Ольга и Геннадий Урсовы из мордовского села Ширингуши и Фатима и Аслан Шеуджен из Адыгеи (в обеих семьях - по семь детей), а также москвичи Ирина и Филипп Ильяшенко (шесть детей).

Для того, чтобы дети не скучали перед началом церемонии, комендатура Большого Кремлевского дворца в соседнем Георгиевском зале организовала для них развлечения. Так, для девочек были установлены столы с раскрасками и фломастерами. Мальчиков же больше заинтересовали небольшие коробки, по дну которых можно было клюшками погонять шайбы, забивая их в специальные маленькие ворота.

Здесь же был выставлен небольшой «гардероб» с исторической формой стрельцов, гренадер и красноармейцев – настоящей, только маленького размера, чтобы ее могли примерить юные участники церемонии. Для детей и их родителей проводилась также экскурсия по залам Большого Кремлевского дворца.

На церемонии вручения ордена «Родительская слава» Путин заявил, «поддержка семьи, материнства, детства была и остается в числе безусловных государственных приоритетов».

«Мы заинтересованы в решении так называемых демографических вопросов, в естественном приросте населения страны. Нам необходимо повысить коэффициент рождаемости», – заявил глава государства, добавив, что это «отражение и продолжение перемен, происходящих в нашей стране».

Родителем, мечтающим о большой семье, по мнению Путина, нужна уверенность в том, что их детям будут доступны качественное образование, здравоохранение, жилищные условия.

«Мы последовательно работаем по всем этим направлениям, и будем дальше это делать», – сказал президент России.

Также Путин напомнил, что, в частности, была продлена программа материнского капитала, с начала 2018 года субсидируется ипотечная ставка для семей, в которых появился второй и третий ребенок.

«Рассчитываю, что и программа повышения доступности яслей, которую мы запускаем вслед за аналогичным проектом по детским садам, также принесет необходимые нужные результаты людям. Активная работа по этим направлениям будет продолжена», – сказал Путин.

По его словам многодетные родители «выбрали для себя счастливый, благодарный, но очень непростой и очень ответственный путь, полный хлопот, переживаний, требующий колоссальной самоотдачи, терпения, сил и, конечно, постоянной работы над собой».

«Чтобы передать ребенку ценности добра, справедливости, трудолюбия мало одних только слов, даже от самых близких людей, родителей. Нужно день за днем своим личным примером доказывать верность этим ценностям – только так можно воспитать действительно достойного человека, гражданина России», – сказал президент.

Как передает РИА «Новости», также Путин отметил, что родительский труд не предполагает выходных, но счастье быть родителем и видеть, как растет ребенок, с лихвой перекрывает все трудности.

«Это возможность видеть первые шаги, как растут и учатся дети, вместе с ними еще, и еще, и еще раз постигать мир, радоваться их успехам и достижениям», – сказал Путин.

Во время выступления президента в зале, где проходила церемония, заплакал ребенок. Путин сразу сориентировался и отметил, что мама сможет быстро его успокоить.

«Напугали сладкого. Ничего, сейчас успокоится», – сказал президент, после чего детский плач утих.

В завершении церемонии Путин признал, что, несмотря на то, что государство принимает ряд мер для поддержки семей, в том числе многодетных, этих решений по-прежнему недостаточно.

«Я знаю, можете в этом не сомневаться, что мы делаем пока мало. Мы будем стараться делать все, чтобы поддержать такие семьи, по мере роста возможностей государства будем уделять этому постоянное внимание, хочу вас в этом заверить. Хотя, еще раз подчеркну, знаем, что еще недостаточно сделано из того, что мы могли бы сделать, будем работать над этим», – заявил Путин.

Отметим, президент России регулярно принимает участие в мероприятиях, приуроченных к отмечаемой 1 июня дате. Напомним, в мае 2017 года Путин подписал указ об объявлении 2018-2027 годов в Десятилетием детства в России.

Напомним, согласно недавнему опросу ВЦИОМ, главными проблемами детства в России являются алкоголизм, наркомания и низкий уровень жизни.

Решение о проведении Международного дня защиты детей 1 июня было принято на сессии Международной демократической федерации женщин в ноябре 1949 года в Москве, хотя в ряде стран подобный день отмечали в привязке к разным датам и раньше.

В настоящее время Международный день защиты детей отмечают более 60 государств, в том числе в России, бывших республиках СССР и государствах, ранее входивших в социалистический блок. Во многих странах его проведение совпадает с началом летних школьных каникул.

Целью этой даты является продвижение необходимости защиты прав детей на жизнь, свободу мнения и религии, защиту от эксплуатации и физического и психологического насилия, образование, отдых и досуг.