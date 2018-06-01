Американские журналисты потребовали у Порошенко объяснить лживые обвинения в адрес России

Комитет по защите журналистов потребовал у Киева пояснений, почему Россию назвали причастной к покушению на журналиста Аркадия Бабченко еще до окончания расследования.

В своем заявлении Комитет по защите журналистов задает Киеву вопрос, почему ответственность за планы убить Бабченко была возложена на Россию до конца расследования, передает РИА «Новости».

Комитет также выразил обеспокоенность возможными последствиями для свободы СМИ из-за действий СБУ в ситуации с Бабченко. И призвал президента Украины Петра Порошенко провести пресс-конференцию для прояснения ситуации с постановочным убийством журналиста.

Комитет по защите журналистов (Committee to Protect Journalists, CPJ) – независимая некоммерческая организация, которая защищает права журналистов. Штаб-квартира организации находится в Нью-Йорке. Комитет состоит из около 40 экспертов со всего мира. Они ежегодно документируют сотни нападений на прессу.

Напомним, 29 мая, произошла инсценировка убийства российского журналиста Аркадия Бабченко. Позже президент Украины Петр Порошенко предложил ему украинское гражданство.

«Репортеры без границ» осудили эту «спецоперацию». Международная федерация журналистов назвала инсценировку убийства Бабченко неприемлемой, подчеркнув, что такие методы могут подорвать доверие к СМИ.