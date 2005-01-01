Названы реальные причины возможного отказа Индии от российских автоматов

Военные эксперты прокомментировали информацию в индийских СМИ о якобы отказе Нью-Дели от приобретения у Москвы крупной партии высокотехнологичных штурмовых винтовок и карабинов.

«Периодически в индийских СМИ всплывает подобного рода информация. Все эти неназываемые источники, на которые опираются медиа, – это блогеры, проплаченные определенными сторонами, которые пишут чушь», – заявил газете ВЗГЛЯД военный эксперт Алексей Леонков, комментируя слова источника индийского издания о том, что Россия якобы не может поставлять автоматы нужного калибра.

По его словам, российский оборонный комплекс в области стрелкового вооружения выпускает «всю номенклатуру калибров». «Сейчас присутствуют два калибра – 7,62 и 7,45, ну и небольшие производные вокруг этих калибров. Есть еще девятимиллиметровые калибры, например у нас есть винтовка «Винторез», под нее специально разработан такой патрон. Так что у такого рода информации, особенно из неназванных источников, на которые ссылаются некоторые индийские СМИ, мало доверия», – отметил эксперт.

Леонков считает, что это был информационный вброс, для того, чтобы «создалась шумиха, которая якобы может повлиять на военно-техническое сотрудничество между Россией и Индией». На самом деле, по его мнению, это «ни на что не влияет». Он добавил, что ранее подобные вбросы появлялись по взаимодействию касательно самолета пятого поколения, потом индусы говорили, что якобы не собираются закупать комплексы С-400.

В свою очередь военный эксперт Александр Храмчихин подозревает, что, как и в предыдущих случаях, все дело в политике.

«Индия давно и целенаправленно снижает долю российских вооружений в своих ВС, видимо, потому, что она кажется ей слишком большой. Они проводят политику диверсификации военного импорта, ну и в значительной степени переориентируются на Соединенные Штаты. В значительной степени мы сами этого добились, я бы сказал, потому что мы слишком долго и упорно «заталкиваем» Индию в союз с Китаем, хотя ей нужен союз против Китая», – подытожил Храмчихин.

Ранее Indian Defence News со ссылкой на источники сообщил, что индийские власти, которые думали над приобретением у России крупной партии высокотехнологичных штурмовых винтовок и карабинов, в итоге решили выбирать из американских, израильских, южнокорейских вариантов.