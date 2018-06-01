Разработчик российских ракетных двигателей признал отставание от США

Компания из США уже начала испытания ракетного двигателя на метане, тогда как российские разработчики планируют создать его к 2020 году, рассказал генеральный директор НПО Энергомаш (входит в ГК Роскосмос) Игорь Арбузов.

Рынок ориентирован «на создание максимально простых и надежных решений» и на удешевление двигательных установок, поэтому метан является наиболее подходящим для создания ракетного двигателя с использованием сжиженного природного газа, рассказал Арбузов в интервью «Интерфакс».

По его словам, метан «имеет наиболее развитую сырьевую базу, а по энергетике превосходит керосин».

«Энергомаш» совместно с воронежским «Конструкторским бюро химавтоматики» работает над созданием опытного образца двигателя. «На сегодняшний день это в большей степени научно-технический задел, поскольку пока нет средства выведения, на который мог бы быть установлен такой двигатель. По крайней мере, в той версии федеральной космической программы, которая есть сегодня», – уточнил Арбузов.

По его словам, до 2020 года планируется создать двигатель «в металле» и провести испытания.

Сейчас российских разработчиков опережает американская компания Blue Origin, работающая над созданием двигателя BE-4, который «должен заменить двигатель РД-180, поставляемый нами для американской компании ULA». Как сказал Арбузов, первые успешные испытания этого двигателя проведены в начале 2018 года.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в январе Blue Origin опубликовала видеозапись испытаний ракетного двигателя BE-4, в котором американцы видят замену российского РД-180.

Создать свой аналог РД-180 США пытаются с 1990-х годов. Однако первый двигатель BE-4 был полностью собран в марте 2017 года. Через два месяца в Blue Origin заявили, что стендовые испытания двигателя завершились провалом.

Напомним, сейчас жизнеспособность проектов НАСА во многом зависит от российских двигателей РД-180.

Сообщалось, что в качестве ответа на американские санкции Россия может перестать поставлять Соединенным Штатам двигатели РД-180.