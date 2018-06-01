Для желающих получить гражданство Украины введут экзамен по языку

Президент Украины Петр Порошенко поручил правительству страны ввести сертификационный экзамен по украинскому языку для лиц, желающих вступить в гражданство Украины.

Соответствующий указ «О неотложных мерах по укреплению государственного статуса украинского языка и содействии созданию единого культурного пространства Украины» от 31 мая опубликованном на сайте Порошенко.

Таким образом украинский президент постановил «признать необходимым принятие неотложных мер по укреплению государственного статуса украинского языка и созданию единого культурного пространства Украины».

Согласно указу, кабмин Украины в течение месяца должен создать экспертную группу, которая проведет анализ современной языково-культурной ситуации в стране, разработает критерии оценки эффективности государственной языковой политики и политики в сфере культуры и механизмы мониторинга языково-культурной ситуации на постоянной основе.

С учетом предложений экспертной группы правительство в течение двух месяцев должно утвердить государственную целевую программу на 2018-2028 годы для обеспечения всестороннего развития и функционирования украинского языка как государственного во всех сферах общественной жизни, для создания единого культурного пространства Украины и для сохранения целостности культуры, передает УНИАН.

Государственная целевая программа должна предусматривать, в частности, «улучшение качества преподавания государственного языка в учебных заведениях, содействие изучению украинского языка иностранцами, разработку дистанционных и онлайн-курсов по изучению украинского языка, введение в установленном порядке сертификационного экзамена по украинскому языку для лиц, подающих ходатайства о принятии в гражданство Украины».

Также указ обязывает правительство ежегодно ко Дню украинской письменности и языка информировать президента Украины о культурно-языковой ситуации в Украине и мерах, принятых для защиты и обеспечения развития и функционирования украинского языка как государственного.

Ранее у Киева осложнились отношения с Будапештом из-за принятия Украиной закона «Об образовании», который, по мнению российского МИД, похож на «языковую зачистку» образовательного пространства страны. Будапешт обещал давить на Киев до тех пор, пока он не внесет изменения в закон об образовании, ограничивающий возможности для обучения на Украине на языках национальных меньшинств.