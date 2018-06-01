Минск предложил Москве определиться с пограничным вопросом

Президент Белоруссии Александр Лукашенко предложил России определиться с форматом присутствия пограничников на общей границе, не исключив возможности в ответ также ввести контроль.

«Пусть определяются. Определятся – нам не проблема ответить. Мы готовы в любой момент адекватно дать ответ. Если они хотят закрыть границу – пожалуйста. Закроют – мы в ответ также должны ввести контроль на границе», – передает РИА «Новости» со ссылкой на БЕЛТА слова Лукашенко.

Он отметил, что Минск готов общаться с Россией «как с союзниками, как с родными людьми общаться».

«А границы – это пережиток прошлого, они пользы мало дают для общения людей, тем более между русскими и белорусами. Но это их (российской стороны – прим. ВЗГЛЯД) право, это их дело», – сказал он.

Напомним, в январе сообщалось, что белорусская сторона передала России обновленные предложения по соглашению о взаимном признании виз. До этого президент Белоруссии Александр Лукашенко поручил в течение 2018 года разрешить разногласия с российской стороной в пограничной сфере.

В мае глава департамента по гражданству и миграции МВД Белоруссии Алексей Бегун заявил, что Москва и Минск намерены подписать договор о взаимном признании виз в 2019 году.