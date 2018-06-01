Полиция Киева придумала оправдание сбившему ребенка автомобилю кортежа Порошенко

Автомобиль из кортежа президента Украины Петра Порошенко выполнял спецзадание в момент ДТП, при котором пострадал ребенок, сообщили в полиции Киева.

В данный момент прокуратура определяет подследственность; отмечается, что «пока не будет определено, кто будет расследовать это происшествие», полиция не может комментировать ситуацию, передает УНН.

В правоохранительных органах сообщили также, что «автомобиль, который сбил ребенка, на момент ДТП выполнял спецзадание».

Уточняется, что за рулем авто находился инспектор батальона сопровождения главного управления нацполиции Украины.

Ранее сообщалось, что автомобиль Volkswagen из кортежа украинского президента Петра Порошенко сбил 13-летнего велосипедиста в Киеве.

Это не первый инцидент с кортежем Порошенко – в марте один из автомобилей сбил пенсионера в центре Киева.